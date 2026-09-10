Incêndio deflagrou no café Nicola na baixa de Lisboa

O alerta foi dado às 15h09 e obrigou a evacuação de um edifício do Banco de Portugal, concretamente do refeitório da instituição, que não foi atingido.



No local estão dez veículos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, mobilizando um total de 30 operacionais, de acordo com informações avançadas há pouco à RTP Antena 1.







Segundo o comandante Carlos Pereira, do regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa, o fogo começou na cozinha do café.