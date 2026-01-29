País
Incêndio desaloja duas pessoas em Lamego
Duas pessoas ficaram desalojadas ao início da manhã de hoje na sequência de um incêndio num prédio da freguesia de Ferreiros de Avões, no concelho de Lamego, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional do Douro.
"O incêndio foi numa garagem, que ficou tomada pelas chamas, mas não houve viaturas com danos", contou a mesma fonte.
O alerta foi dado pouco depois das 08:00, tendo sido mobilizados para o local 17 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros, da GNR e da Proteção Civil Municipal.
Tópicos