País
Incêndio destrói fábrica de reciclagem têxtil na Covilhã
O incêndio destruiu esta quinta-feira numa fábrica de reciclagem têxtil na freguesia de Vales do Rio, concelho da Covilhã. O alerta foi dado pelas 15h00.
Dos três pavilhões que constituiam esta unidade fabril pelo menos dois já terão sido consumidos pelas chamas. A fábrica em causa recicla produtos têxteis sintéticos e naturais, tratando-se de materiais altamente inflamáveis.É ainda desconhecida a origem do fogo que mobilizou pelo menos 60 operacionais e mais de 20 viaturas de várias corporações de bombeiros do distrito de Castelo Branco.
O Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela adianta que não há registo de feridos e que não há casas em perigo.
Em declarações à RTP, Hélio Fazendeiro, presidente da Câmara da Covilhã, sublinha que a empresa afetada tem 55 anos e é "importante" para o concelho. Segundo o autarca, esta empresa emprega 25 pessoas. Os funcionários da empresa estavam a trabalhar, mas conseguiram sair das instalações.
