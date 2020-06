Incêndio destrói parcialmente fábrica em Santo Tirso

O incêndio esteve ativo em mais de 50%" da fábrica ADA Fios e a carga térmica do fogo no interior do edifício dificultou o combate às chamas.



Dois bombeiros foram transportados devido "a exaustão" para a Unidade Hospitalar de Santo Tirso, pertencente ao Centro Hospitalar do Médio Ave, revelou fonte dos bombeiros.



No local estiveram115 operacionais, entre bombeiros de várias corporações, PSP, INEM, Polícia Judiciária, Polícia Municipal e o Serviço Municipal da Proteção Civil da Câmara Municipal de Santo Tirso, apoiados por 35 veículos.



O vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Santo Tirso, José Pedro Machado, disse que esta fábrica emprega cerca de 180 pessoas e que as que estavam a trabalhar quando o incêndio deflagrou saíram em segurança.



O autarca acrescentou que, "neste momento, ainda não é possível saber qual foi a causa" do fogo, uma vez que os bombeiros estão "a trabalhar exaustivamente" para controlar as chamas.



José Pedro Machado referiu ainda que a autarquia, "na medida das possibilidades, irá apoiar esta empresa".



A informação disponível na página da ADA Fios na internet dá conta de que esta empresa é especializada na produção de gazes hidrófilas hospitalares.