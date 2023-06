Incêndio destruiu espaço de diversão noturna em Lisboa

É um restaurante, que também funciona como discoteca na zona de Santos, próximo das Docas de Santo Amaro. Não são ainda conhecidas as causas do fogo no estabelecimento, que estava fechado. Isso mesmo garante Pedro Dâmaso, administrador do grupo dono do restaurante e que fala também num prejuízo grande.