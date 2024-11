Incêndio destruiu quase por completo uma unidade de reciclagem em Valongo

Não há feridos a registar.



Ainda não se sabe o que esteve na origem do fogo que também afetou uma oficina de automóveis contigua



Apesar de cerca de cinquenta viaturas terem sido retiradas sem quaisquer danos. No entanto, os prejuízos são avultados.



As operações de rescaldo devem prolongar-se pelo menos durante toda a manhã desta quinta-feira.