No concelho de Albergaria-a-Velha, a Proteção Civil declarou o incêndio como estando em fase de resolução, que deixa umas perspetivas mais animadoras. Em relação a Sever do Vouga e Oliveira de Azeméis as autoridades avançaram que o combate às chamas está a decorrer de uma forma favorável e em breve deve passar a estar em fase de resolução.