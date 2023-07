Incêndio em Alcabideche combatido por mais de 680 bombeiros

O incêndio está a ser combatido a cerca de dois quilómetros do Hospital de Cascais, mas as autoridades consideram que esta unidade não está em perigo. Os bombeiros combatem as chamas na localidade de Zambujeiro, em Alcabideche, onde há várias habitações.







Os operacionais vão continuar no terreno e vão continuar a ser reforçados durante a noite, já que os meios aéreos tiveram de ser retirados ao anoitecer. Durante a tarde chegaram a estar 14 meios aéreos no combate ao incêndio.







O incêndio progride no Parque Natural de Sintra-Cascais e o vento está a dificultar o combate às chamas. Várias habitações do Zambujeiro e do Cobre foram evacuadas por precaução.









Em declarações à RTP, cerca das 20h00, o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, adiantava que o combate às chamas apresenta maiores dificuldades nas zonas periurbanas, situação que deverá mudar durante a noite.Confirmou ainda que já houve algumas evacuações por precaução, sobretudo idosos.





Espera-se que o incêndio avance nas próximas horas para a serra de Sintra e se afaste das zonas com mais habitações.









A Proteção Civil está a colocar como prioridade a salvaguarda das pessoas e habitações. Hugo Santos, comandante da sub região de Lisboa e Vale do Tejo, adiantava ao final da tarde que o incêndio estava "dominado pelo vento", que tem provocado projeções até aos 300 metros.





No local do incêndio, durante a tarde, a jornalista da RTP, Inês Geraldo, dava conta de uma situação caótica e adiantava que a situação se descontrolou subitamente por culpa do vento. "No espaço de meia hora, talvez menos", relata.







A população no local teme pelas suas habitações sobretudo a partir do momento em que o incêndio progrediu para uma encosta onde existem algumas casas dispersas.

Bombeiro ferido no combate às chamas





O incêndio começou pelas 17h00 na localidade de Zambujeiro numa zona de serra. Segundo a GNR, a circulação na A5 foi cortada nos dois sentidos entre os nós de Alvide e de Cascais.



O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa indicou ainda que há um bombeiro que sofreu ferimentos ligeiros por inalação de fumos.





Entretanto, foram retirados cerca de 880 animais da Associação São Francisco de Assis e de outro canil. Os animais foram transferidos para o campo de futebol do Zambujeiro.