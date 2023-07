O incêndio está a ser combatido perto do Hospital de Cascais. As chamas atingem Alcabideche, num local que fica a 2 km da unidade hospitalar. As autoridades estão preocupados. Temem que o incêndio possa atingir o hospital, apesar de fonte da unidade ter dito à RTP que não haverá necessidade de evacuar o edifício.