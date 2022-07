Incêndio em Alijó obrigou ao corte da A4

A autoestrada que atravessa Trás-os-Montes esteve fechada entre Alijó e Vila Real. A Estrada Nacional 15 permanece fechada.



O incêndio começou na freguesia de Vila Verde por volta das 16h00. Segundo o comando distrital das operações não há habitações em risco.



Pelas 20h00 lutavam contra as chamas mais de 160 operacionais e sete meios aéreos, muitos dos quais estavam estavam estacionados em Murça, no rescaldo do incêndio que lavrou naquela região na última semana.