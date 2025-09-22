Incêndio em Aljezur. Fogo obrigou à retirada de pessoas em Lagos

"O vento está muito forte e com rajadas muito fortes. Há muitos meios no terreno a combater o fogo, mas, por uma questão de precaução, algumas pessoas tiveram de ser retiradas de casa", na freguesia de Barão de São João, afirmou Hugo Pereira.

O autarca não precisou quantas pessoas foram retiradas, mas especificou que foram as das "casas espalhadas pela mata [de Barão de São João] e da zona do perímetro urbano com a mata".

Essas pessoas estão concentradas em "dois ou três locais mais seguros" de Barão de São João, disse Hugo Pereira.

Reafirmando que estão muitos meios no local e empenhados no combate ao fogo, o presidente da câmara sublinhou que o objetivo principal foi "salvaguardar a população".

Também contactado pela Lusa, o autarca de Aljezur disse que a situação acalmou naquele concelho quando o fogo se dirigiu para Lagos, havendo a registar uma frente "com alguma atividade".

De danos, há a registar que ardeu uma casa de segunda habitação e a retirada pontual de algumas pessoas de casa, situações que já foram resolvidas.

"De qualquer forma, vai ser uma noite de muito trabalho", afirmou José Gonçalves.

De acordo com a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 22:50 combatiam o incêndio 492 operacionais, apoiados por 173 viaturas.