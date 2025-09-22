Incêndio em Aljezur mobiliza mais de 500 operacionais

O incêndio entrou no concelho de Lagos onde obrigou à retirada de pessoas por precaução, de casas espalhadas pela mata [de Barão de São João] e da zona do perímetro urbano com a mata.





Várias estradas foram cortadas, incluindo a nacional entre Aljezur e Bensafrim e também há condicionamentos nos acessos a Vila do Bispo.

De acordo com a Proteção Civil, o incêndio terá tido origem em trabalhos agrícolas.

Mais de 40 concelhos de oito distritos em perigo máximo

- Mais de 40 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão hoje em risco máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.





Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural, de acordo com o IPMA.



Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado pelo menos até sexta-feira em alguns concelhos do interior norte e centro e Algarve.



O vento forte tem dificultado o combate às chamas.