Incêndio em Almalaguês dado como dominado cerca das dez horas

Incêndio em Almalaguês dado como dominado cerca das dez horas

Um incêndio numa mato em Almalaguês, na região de Coimbra, chegou a mobilizar quatro centenas de operacionais e uma dezena de meios aéreos.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Reuters (arquivo)

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O incêndio que deflagrou hoje à tarde na povoação de Trémoa, no concelho Coimbra, foi dado como dominado pelas 22:06, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Região de Coimbra.

O alerta para o incêndio florestal na povoação de Trémoa, na freguesia de Almalaguês, já no limite entre o concelho de Coimbra e o de Miranda do Corvo, tinha sido dado às 15:38.

c/ Lusa
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