País
Incêndio em Almalaguês dado como dominado cerca das dez horas
Um incêndio numa mato em Almalaguês, na região de Coimbra, chegou a mobilizar quatro centenas de operacionais e uma dezena de meios aéreos.
O incêndio que deflagrou hoje à tarde na povoação de Trémoa, no concelho Coimbra, foi dado como dominado pelas 22:06, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Região de Coimbra.
O alerta para o incêndio florestal na povoação de Trémoa, na freguesia de Almalaguês, já no limite entre o concelho de Coimbra e o de Miranda do Corvo, tinha sido dado às 15:38.
c/ Lusa