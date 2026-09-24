Incêndio em Almalaguês dado como dominado cerca das dez horas

O incêndio que deflagrou hoje à tarde na povoação de Trémoa, no concelho Coimbra, foi dado como dominado pelas 22:06, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Região de Coimbra.





O alerta para o incêndio florestal na povoação de Trémoa, na freguesia de Almalaguês, já no limite entre o concelho de Coimbra e o de Miranda do Corvo, tinha sido dado às 15:38.





c/ Lusa