Incêndio em Almalaguês. Mais de 400 operacionais apoiados por meios aéreos

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Mais de 400 operacionais, apoiados por 12 meios aéreos, combatem um incêndio florestal que deflagrou na povoação de Trémoa, no concelho Coimbra, informou fonte do Comando Sub-regional da Região de Coimbra.



De acordo com a mesma fonte à Lusa, o alerta para o incêndio florestal na povoação de Trémoa, na freguesia de Almalaguês, já no limite entre o concelho de Coimbra e o de Miranda do Corvo, foi dado às 15h38.





