País
Incêndio em Almalaguês. Mais de 400 operacionais apoiados por meios aéreos
Um incêndio numa mato em Almalaguês, na região de Coimbra, está a mobilizar mais de 400 operacionais e uma dezena de meios aéreos.
(em atualização)
Mais de 400 operacionais, apoiados por 12 meios aéreos, combatem um incêndio florestal que deflagrou na povoação de Trémoa, no concelho Coimbra, informou fonte do Comando Sub-regional da Região de Coimbra.
De acordo com a mesma fonte à Lusa, o alerta para o incêndio florestal na povoação de Trémoa, na freguesia de Almalaguês, já no limite entre o concelho de Coimbra e o de Miranda do Corvo, foi dado às 15h38.
De acordo com a mesma fonte à Lusa, o alerta para o incêndio florestal na povoação de Trémoa, na freguesia de Almalaguês, já no limite entre o concelho de Coimbra e o de Miranda do Corvo, foi dado às 15h38.