Incêndio em Almodôvar obrigou ao corte da A2. Circulação já foi reestabelecida

Pelas 16h30, o incêndio que lavra em zona de mato, eucaliptos e pinhal estava a ser combatido por 238 operacionais, 73 meios terrestres e 11 meios aéreos, no concelho de Almodôvar, Beja.



José Ricardo Horta, comandante subregional do Baixo Alentejo, um bombeiro ficou ferido no combate às chamas devido a uma descarga de um meio aéreo. O bombeiro foi transportado para o Hospital de Beja para ser avaliado.

aconselhou, como alternativas ao trânsito, o IC1 ou a Estrada Nacional 2. Em declarações à RTP3, a porta-voz da GNR, Mafalda Almeida, indicou que não há ainda uma previsão para a reabertura da A2 e

De acordo com a responsável, o fogo deflagrou pelas 13h46 ao quilómetro 207 da A2 quando uma viatura que transportava uma autocaravana se incendiou. As chamas propagaram-se depois até à zona de mato. Até ao momento não há feridos nem registo de habitações em risco.







O alerta para este incêndio foi dado pelas 12h02. "Os acessos e os ventos fortes favoráveis ao incêndio são os principais problemas com que se deparam no terreno os operacionais", indicou o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo à agência Lusa.