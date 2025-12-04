País
Incêndio em apartamento na Amadora faz seis feridos
O alerta chegou às autoridades pelas 2h11 desta quinta-feira. Pouco depois das 8h00, o incêndio estava extinto.
Um incêndio num edifício de habitação na Amadora fez seis feridos, um dos quais em estado considerado grave. O apartamento onde o fogo deflagrou ficou destruído.As chamas foram entretanto apagadas pelo dispositivo dos bombeiros destacado para o local.
Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Um dos feridos leves é bombeiro. Fonte do comando sub-regional da Grande Lisboa, citada pela agência Lusa, adiantou que o incêndio não se propagou a outros apartamentos do edifício.
