Foram mobilizadas 34 viaturas, durante a tarde cinco meios aéreos apoiaram o combate às chamas.



O fogo, ainda ativo, progride numa zona de povoamento misto e mato, de difícil acesso.



A fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho adiantou que não estão ameaçadas casas.



Na última segunda-feira, um outro incêndio no concelho de Arcos de Valdevez obrigou ao corte da Estrada Nacional 303.