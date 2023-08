Incêndio em Argozelo combatido por quase 200 operacionais

(em atualização)



O incêndio começou às 11h52 desta quinta-feira. Até ao momento não há povoações em perigo, ainda que as chamas estejam próximas da localidade de Argozelo.





A orografia do terreno representa nesta altura uma das principais dificuldades para os operacionais. O incêndio desenvolve-se numa encosta íngreme junto ao rio Maçãs.







O vento e as elevadas temperaturas também estão a complicar o trabalho dos bombeiros.







As chamas estão próximas de Espanha, pelo que há meios espanhóis no combate ao incêndio por via do mecanismo de cooperação ibérica.