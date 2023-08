Incêndio em Argozelo. Meios reforçados junto à localidade de Vale de Pena

O incêndio começou às 11h52 desta quinta-feira. Até ao momento não há povoações em perigo ou necessidade de evacuar qualquer localidade.



Ainda assim, os meios foram reforçados junto à localidade de Vale de Pena, que tem 25 habitantes. Estão confinados e a ser acompanhados pelos bombeiros e GNR.







O risco do incêndio chegar a zonas habitadas é reduzido, com o incêndio muito mais calmo ao início da noite.







No ponto de situação pelas 19h00, Noel Afonso, comandante sub-regional de Trás-os-Montes, sublinhou que o combate aéreo a este incêndio "tem sido decisivo", até porque a ocorrência teve início "num local com histórico".







"Todos os incêndios têm um comportamento extremo quando têm início nesta zona", acrescentou o responsável.





A orografia do terreno representa nesta altura uma das principais dificuldades para os operacionais. O incêndio desenvolve-se numa encosta íngreme junto ao rio Maçãs.



A orografia do terreno representa nesta altura uma das principais dificuldades para os operacionais. O incêndio desenvolve-se numa encosta íngreme junto ao rio Maçãs.

As chamas estão próximas de Espanha, pelo que há meios espanhóis no combate ao incêndio por via do mecanismo de cooperação ibérica.



Em declarações aos jornalistas, o comandante Noel Afonso adiantou ao final da tarde que "cerca de 50 por cento" dos meios aéreos e máquinas de rasto a operar são meios espanhóis.







Unidades de bombeiros de Vila Real e do Porto foram também mobilizados para o combate às chamas.



O mesmo responsável confirmou ainda que o combate às chamas vai continuar nas próximas horas ainda que "uma parte significativa" do incêndio já esteja dominada.





De acordo com as autoridades, 70 por cento do perímetro do incêndio está dominado.







"Teremos uma longa noite pela frente", admitiu, referindo-se à previsão de baixos níveis de humidade durante a noite. Ainda assim, os operacionais no terreno esperam que o incêndio possa ficar dominado nas próximas horas.