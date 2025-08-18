Incêndio em aviário de Leiria provoca danos materiais

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria explicou que, pelas 17:55, o incêndio na localidade de Sismaria, na União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira, no concelho de Leiria, estava confinado a apenas um pavilhão.

"Não há vítimas, apenas danos materiais", acrescentou a mesma fonte, que revelou que o fogo "tem uma carga térmica elevada", pelo que os operacionais estão a proceder ao arrefecimento do local.

Apesar de ainda estar ativo e ter muitos pontos quentes, o fogo não oferece qualquer risco, assegurou a Proteção Civil.

Pelas 18:00, estavam no local 37 operacionais e 12 viaturas.