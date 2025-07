Incêndio em Bragança combatido por 200 operacionais e nove meios aéreos

De acordo com a Proteção Civil, às 17h00 estavam mobilizados 206 operacionais, 67 veículos e sete meios aéreos, entre os quais meios espanhóis de Zamora.adiantou à RTP o comandante sub-regional de Trás-os-Montes, João Noel Afonso.O incêndio tem duas frentes ativas, sendo que uma delas já começou a ceder devido à intervenção dos operacionais, de acordo com o comandante.“Trinta a 40 por cento dessa frente estará dominada, contudo”, afirmou, acrescentando que o vento vai dificultar as operações.O responsável avançou ainda que não há populações nem habitações em risco, já que o incêndio ocorre numa zona isolada. As chamas começaram a ser combatidas pelas 12h30 desta sexta-feira e evoluíram “de forma muito rápida”, frisou João Noel Afonso., acrescentou.Sobre o auxílio dos meios aéreos espanhóis, o comandante afirmou que “a cooperação transfronteiriça funciona muito bem”.Bragança é um dos mais de 60 concelhos que estão esta sexta-feira em perigo máximo de incêndio, segundo o IPMA, que prevê um agravamento nos próximos dias.