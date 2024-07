Incêndio em camião que transportava carros elétricos corta trânsito na A21

Segundo fonte do comando sub-regional da Grande Lisboa, não há registo de feridos.

O alerta para o incêndio no camião de transporte de veículos foi dado pelas 08:19.

Pelas 08:50, segundo a informação disponível no `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estavam no local a combater as chamas 16 operacionais, apoiados por cinco veículos.

O camião incendiou-se ao quilómetro 13,8 da A21, numa zona da União de Freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça, concelho de Mafra.

A 21 liga a autoestrada A 8, junto à Venda do Pinheiro, à Ericeira.