Incêndio em Carnide obriga a evacuar edifícios

Segundo o portal da Proteção Civil, para o local foram destacados mais de 50 operacionais, apoiados por 16 viaturas. Também a PSP e a Polícia Municipal de Lisboa enviaram meios para o local do incêndio.



Perto de duas dezenas de moradores foram retirados das suas casas. Pouco depois das 16h00, as chamas estavam dadas por controladas.



O presidente da Junta de Freguesia de Carnide, Fábio Sousa, e o vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Castro, deslocaram-se igualmente ao teatro de operações.Na fase final da resposta ao incêndio, já com as chamas circunscritas, o vereador deu conta das medidas tomadas pelos bombeiros e pelas forças de segurança.“A população, para nós, era uma prioridade, a vida das pessoas era uma prioridade. As pessoas foram retiradas das suas casas. Havia aqui um equipamento escolar, também foi necessário retirar as crianças”, afirmou o edil.(em atualização)