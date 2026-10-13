Incêndio em casas precárias em Faro faz dezenas de desalojados e um ferido

Edgar Gonçalves, segundo comandante da Companhia de Sapadores Bombeiros de Faro, disse à RTP que o incêndio “neste momento está dominado” e que entrará brevemente em fase de rescaldo.que rapidamente se alastrou a outros compartimentos, adiantou, acrescentando que há a registar um ferido ligeiro.O ferido é um elemento da equipa dos bombeiros que combateram as chamas, assistido no hospital por exaustão. “Não parece ser nada de preocupante”, afirmou Edgar Gonçalves.Pelas 15h00, encontravam-se no local 42 operacionais apoiados por 16 veículos.Os 29 desalojados estão temporariamente nas instalações da Biblioteca de Faro.avançou o segundo comandante.Ainda não são conhecidas as causas do incêndio.Rui Graça, coordenador da Proteção Civil Municipal, disse por sua vez à RTP que está a ser realizado o levantamento das necessidades das famílias afetadas pelo incêndio, que incluem menores de idade.