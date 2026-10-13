País
Incêndio em casas precárias em Faro faz dezenas de desalojados e um ferido
Um incêndio num bairro da zona da Horta da Areia, em Faro, deixou pelo menos 29 pessoas desalojadas e fez um ferido ligeiro. Algumas destas habitações precárias foram construídas nos anos 1960 com material inflamável.
Edgar Gonçalves, segundo comandante da Companhia de Sapadores Bombeiros de Faro, disse à RTP que o incêndio “neste momento está dominado” e que entrará brevemente em fase de rescaldo.
“Tratou-se de um incêndio em dois pré-fabricados que tinham anexos contíguos” que rapidamente se alastrou a outros compartimentos, adiantou, acrescentando que há a registar um ferido ligeiro.
O ferido é um elemento da equipa dos bombeiros que combateram as chamas, assistido no hospital por exaustão. “Não parece ser nada de preocupante”, afirmou Edgar Gonçalves.
Pelas 15h00, encontravam-se no local 42 operacionais apoiados por 16 veículos.
Os 29 desalojados estão temporariamente nas instalações da Biblioteca de Faro. “A Proteção Civil está a fazer os esforços para montar uma zona de apoio à população para os receber nas piscinas municipais”, avançou o segundo comandante.
Ainda não são conhecidas as causas do incêndio.
Rui Graça, coordenador da Proteção Civil Municipal, disse por sua vez à RTP que está a ser realizado o levantamento das necessidades das famílias afetadas pelo incêndio, que incluem menores de idade.
“Tratou-se de um incêndio em dois pré-fabricados que tinham anexos contíguos” que rapidamente se alastrou a outros compartimentos, adiantou, acrescentando que há a registar um ferido ligeiro.
O ferido é um elemento da equipa dos bombeiros que combateram as chamas, assistido no hospital por exaustão. “Não parece ser nada de preocupante”, afirmou Edgar Gonçalves.
Pelas 15h00, encontravam-se no local 42 operacionais apoiados por 16 veículos.
Os 29 desalojados estão temporariamente nas instalações da Biblioteca de Faro. “A Proteção Civil está a fazer os esforços para montar uma zona de apoio à população para os receber nas piscinas municipais”, avançou o segundo comandante.
Ainda não são conhecidas as causas do incêndio.
Rui Graça, coordenador da Proteção Civil Municipal, disse por sua vez à RTP que está a ser realizado o levantamento das necessidades das famílias afetadas pelo incêndio, que incluem menores de idade.