País
Incêndio em prédio de Cascais provoca sete feridos
O incêndio terá tido origem numa beata que caiu num monte de papéis na sala do apartamento onde as chamas deflagraram.
De acordo com o relato do morador dessa casa, uma beata caiu num monte de papéis, alastrando ao restante conteúdo da habitação, tendo sido impossível aos ocupantes da fração dominar as chamas.Todas as pessoas foram retiradas do prédio por precaução.
As autoridades já analisaram a estrutura do prédio, tendo concluído que não há problemas de segurança e portanto não haverá condicionamento.