Incêndio em Faro. Intensidade do vento dificulta trabalho no terreno

Ainda não está controlado o incêndio que deflagrou terça-feira à noite em Faro e deu origem ao fogo na Quinta do Lago, no Algarve. As mudanças de direção do vento estão provocar novos reacendimentos mas, para já, nenhuma localidade teve de ser evacuada.