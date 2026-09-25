Incêndio em jardim-escola de Castelo Branco obriga à retirada de 195 crianças e adultos
Um incêndio numa caldeira do Jardim-Escola João de Deus, em Castelo Branco, obrigou esta sexta-feira à retirada de cerca de duas centenas de crianças e adultos, informou a Proteção Civil.
O alerta para o incêndio que teve origem numa caldeira ocorreu às 10h13 e obrigou à evacuação do edifício onde funciona o jardim-escola.
No local, a combater as chamas estiveram os Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, o Serviço Municipal de Proteção Civil e a PSP.
À RTP, o comandante Tiago Neto explicou que o incêndio teve início num anexo por baixo do jardim-escola onde se encontram arrumos e a caldeira, que foi consumida pelas chamas.
“Ao chegar ao local deparámo-nos com o incêndio ativo” e a preocupação foi extingui-lo antes que apanhasse o primeiro andar, onde se encontram as salas de aula, explicou.
O responsável acrescentou que “os estragos ainda são muitos, principalmente na estrutura do edifício derivado da carga térmica”, tendo agora de ser avaliadas as condições de segurança da infraestrutura.
No total, foram mobilizados 25 operacionais e oito veículos para combater as chamas.
Os alunos e professores foram levados, por precaução, para instalações da Santa Casa da Misericórdia.