Incêndio em lar de Mirandela. Número de mortes sobe para sete
Morreu esta quinta-feira uma utente do lar da Misericórdia de Mirandela que estava internada por causa do incêndio do passado sábado. O número de vítimas mortais aumentou assim para sete.
A morte da idosa internada nos cuidados intensivos do Hospital de Bragança foi confirmada pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, Adérito Gomes, em declarações à agência Lusa.A idosa fora no sábado, em estado grave, devido à inalação de fumo.
Esta é a sétima morte resultante do incêndio no lar Bom Samaritano, da Misericórdia de Mirandela. Seis pessoas morreram no dia do fogo - três carbonizadas e outras três por inalação de fumo.
Dois utentes do lar permanecem internados no Hospital de Mirandela, por inalação de fumo. Vinte e cinco pessoas ficaram feridas.O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária. O Instituto da Segurança Social confirmou a abertura de um processo de averiguação.
c/ Lusa