Incêndio em lar de Mirandela. Número de mortes sobe para sete

A morte da idosa internada nos cuidados intensivos do Hospital de Bragança foi confirmada pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, Adérito Gomes, em declarações à agência Lusa.A idosa fora no sábado, em estado grave, devido à inalação de fumo.

Esta é a sétima morte resultante do incêndio no lar Bom Samaritano, da Misericórdia de Mirandela. Seis pessoas morreram no dia do fogo - três carbonizadas e outras três por inalação de fumo.

Dois utentes do lar permanecem internados no Hospital de Mirandela, por inalação de fumo. Vinte e cinco pessoas ficaram feridas.

c/ Lusa

. O Instituto da Segurança Social confirmou a abertura de um processo de averiguação.