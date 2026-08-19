Incêndio em lar de Tondela leva à retirada de 46 idosos. Dois no hospital por inalação de fumo

O incêndio afetou o Lar da Boa Esperança, que fica no Caramulo, na freguesia de Guardão. O alerta foi dado às 8h05 e foram sendo enviados meios para o local, chegando a ter 93 operacionais e 34 veículos.





Em declarações à RTP Antena 1, por volta das 9h40, a presidente da Câmara Municipal de Tondela dizia que "o incêndio está a começar a ser dominado".





Segundo a autarca, naquela altura, decorria a evacuação do lar, com a retirada de 46 idosos. "Irão ficar temporariamente instalados na nossa Escola E.B. 2,3 do Caramulo", afirma Carla Antunes Borges. Houve dois idosos que, por inalação de fumo, foram levados para o hospital.





As circunstâncias do incêndio vão ser investigadas, não sendo nesta altura adiantada uma origem do fogo.