Incêndio em Lisboa consome habitação e partes do telhado de prédio devoluto

O incêndio na Rua do Norte começou às 06:40 e já foi extinto, informou a comissária Maria Vilhena, acrescentando que o fogo deflagrou no 3.º andar do prédio devoluto.

"Não há vítimas, mas houve necessidade de evacuar os prédios adjacentes", referiu, realçando que as operações de limpeza do local ainda vão demorar.

Além disso, foi acionada a Polícia Judiciária, "por se desconhecerem as causas do incêndio e poder ter sido provocado, ainda que acidentalmente, dado que o prédio é frequentado por pessoas em situação de sem-abrigo", adiantou a comissária da PSP.