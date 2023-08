Incêndio em Loures. Perímetro estabilizado com uma frente ativa

Houve reacendimentos em alguns pontos, o que obrigou ao reposicionamento dos meios no terreno.

O perímetro do incêndio está estabilizado, apesar de ainda existirem chamas ativas. No entanto, a Proteção Civil relembra a dificuldade do terreno e destaca o reforço dos meios de combate.

Todas as reativações estão a acontecer no perímetro queimado e não houve, até ao início da tarde, a necessidade de proceder a evacuações. Os operacionais estão a combater as chamas, que consomem uma área de eucalipto, “de forma apeada” com recurso a “ferramentas manuais e linhas de mangueira”.Ao início da tarde, os operacionais contavam também com uma “máquina de rasto”.A Proteção Civil não aponta, para já, uma hora para dominar a chamas.