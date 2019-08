Incêndio em Mação, Vila de Rei e Sertã considerado "catástrofe natural"

Rafael Marchante - Reuters

Vasco Estrela confessa-se agradado com o facto de a autarquia de Mação beneficiar do mesmo tratamento que foi dado a outros municípios, atingidos por calamidades.



O fogo estendeu-se também a Vila de Rei e à Sertã.



O autarca de Mação espera agora que possa ser implementado, a curto prazo, um plano para revitalizar toda a zona afetada pelo incêndio.



Esta classificação já tinha sido mencionada pelo ministro da Agricultura durante uma visita aos territórios afetados pelas chamas.



Agora, o despacho do Executivo é publicado em Diário da República, o que permite que sejam concedidos auxílios para as explorações agrícolas.



Contatado pela Antena 1, o ministério da Agricultura refere que os apoios concedidos aos agricultores da região de Mação e Vila de Rei deverão rondar os 500 mil euros, e vão abranger perto de 200 agricultores.