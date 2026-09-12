País
Incêndio em Mira-Sintra mobilizou mais de 160 operacionais
Dois bombeiros ficaram feridos sem gravidade num incêndio que deflagrou este sábado em Sintra, numa zona de mato próximo do Quartel da Carregueira.
Chegaram a estar envolvidos no combate às chamas, que já estão dominadas, mais de 160 operacionais e dois meios aéreos.
A alta temperatura que se fazia sentir obrigou a atenção redobrada.
A zona onde lavraram as chamas estava perto de habitações, mas não chegaram a estar ameaçadas.
Apenas foram atingidos alguns armazéns com materiais agrícolas.
Ao final da tarde o incêndio foi dado como dominado, com os bombeiros a permanecerem no terreno atentos ao evoluir da situação.
A alta temperatura que se fazia sentir obrigou a atenção redobrada.
A zona onde lavraram as chamas estava perto de habitações, mas não chegaram a estar ameaçadas.
Apenas foram atingidos alguns armazéns com materiais agrícolas.
Ao final da tarde o incêndio foi dado como dominado, com os bombeiros a permanecerem no terreno atentos ao evoluir da situação.