Incêndio em Mira-Sintra mobilizou mais de 160 operacionais

Chegaram a estar envolvidos no combate às chamas, que já estão dominadas, mais de 160 operacionais e dois meios aéreos.A alta temperatura que se fazia sentir obrigou a atenção redobrada.A zona onde lavraram as chamas estava perto de habitações, mas não chegaram a estar ameaçadas.Apenas foram atingidos alguns armazéns com materiais agrícolas.Ao final da tarde o incêndio foi dado como dominado, com os bombeiros a permanecerem no terreno atentos ao evoluir da situação.