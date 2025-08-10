Incêndio em Moimenta da Beira em fase de resolução

Às 21:30, o `site` da ANEPC indicava que o incêndio que começou na sexta-feira à tarde em Alvite, em Moimenta da Beira, já está em resolução, continuando no local 248 homens e 73 viaturas.

Também o incêndio de Póvoa de Penela, no Douro, já se encontra controlado, estando no local 65 homens e 16 viaturas.

Os casos mais preocupantes continuam a ser os incêndios de Trancoso, com 611 homens e 207 viatura no local, e o de Vila Real, que começou há uma semana e está a esta hora a mobilizar 406 homens e 132 viatura, depois do reacendimento no sábado.

Um pouco mais a sul, o incêndio que deflagrou hoje na Covilhã está a ser combatido por 420 homens e 130 viaturas e é a terceira ocorrência mais significativa.

O aumento do estado de prontidão para o nível máximo a partir das 00:00 de hoje, e que se vai prolongar até às 23:59 de dia 12, prevê um reforço de pré-posicionamento de meios face à previsão de uma "complexidade significativa" das condições meteorológicas nesse período.