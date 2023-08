Está extinto o incêndio de Odivelas. O fogo na encosta Vale do Forno consumiu uma zona de mato, perto da linha de metro, e chegou a estar muito próximo de alguns prédios, às portas de Lisboa.

As chamas começaram pouco depois da meia-noite. Apesar do susto, não houve necessidade de evacuar casas.



No combate às chamas estiveram mais de 50 bombeiros, apoiados por 14 viaturas.