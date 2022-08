Incêndio em Ourém reativou-se e obrigou a corte da Linha do Norte

A Infraestruturas de Portugal avançou que, desde as 15h18, "está suspensa a circulação da Linha do Norte, nas duas vias, entre Fátima e Albergaria, devido à reativação do incêndio (que lavra) entre Albergaria e Caxarias".