Incêndio em Pedrógão Grande provoca 19 mortos

RTP 17 Jun, 2017, 23:51 / atualizado em 18 Jun, 2017, 01:02 | País

"Temos a confirmação de 19 vítimas mortais, civis", disse Jorge Gomes, que explicou que 16 pessoas morreram carbonizadas dentro dos carros em que seguiam, na estrada nacional que liga Figueiró a Castanheira de Pêra.





Outras três pessoas morreram devido à inalação de fumos no concelho de Figueiró dos Vinhos.





O secretário de Estado da Administração Interna revelou ainda que existem 20 feridos, seis dos quais bombeiros, havendo ainda duas pessoas desaparecidas. De 14 feridos civis, dez encontram-se em estado grave. Vários bombeiros foram retirados do local para serem assistidos.





Jorge Gomes disse que o incêndio se propagou "de forma que não tem explicação nenhuma" e que tem quatro frentes ativas, três com "uma violência muito grande”. O secretário de Estado revelou que foi montado um hospital para tratar das vítimas das chamas.







Jorge Gomes confirmou também a existência quatro frentes ativas que diz serem "muito violentas", desejando as condolências às famílias que perderam entes queridos.





"Em nome do Governo, desde já, endereço às famílias o nosso pesar e o nosso lamento pelo que aconteceu. Isto não tem resposta. Estamos todos consternados com o que está acontecer e queremos acabar com tudo isto depressa", declarou o secretário de Estado da Administração Interna.

"A maior tragédia de vidas humanas", diz António Costa

O primeiro ministo falou esta noite da situação que se está a viver em Pedrógão Grande onde morreram 19 pessoas. António Costa disse, a caminho da Proteção Civil, que se trata da maior tragédia de vidas humanas que há conhecimento nos últimos anos.



"Seguramente estamos perante a maior tragédia de vidas humanas que temos vivido", declarou o primeiro ministro.



António Costa reuniu com o presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) para receber um ponto de situação em que se baseará para tomar uma decisão em relação ao número de meio a ser utilizado no combate a este e outros incêndios.



"A seu tempo, temos de apurar o que é que aconteceu", concluiu o primeiro ministro português.



Autarca de Figueiró dos Vinho fala em "situação preocupante"





Jorge Abreu, presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos, revelou que existem várias localidades sem luz, o que está a dificultar a luta contra as chamas. “Nunca vi uma situação assim, é muito preocupante, não estamos a conseguir chegar a todo o lado”, declarou o autarca.