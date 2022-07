Incêndio em Penacova retrocedeu, sem estar ainda dominado

Em Penacova registaram-se avanços no combate ao fogo, estando a situação agora mais tranquila, mas sem que o incêndio possa considerar-se dominado. Têm estado envolvidos no combate ao fogo 500 operacionais, 147 meios terrestres e 11 meios aéreos, mas a natureza do terreno e o vento têm-lhes dificultado a tarefa.