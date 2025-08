A situação dos fogos no país é agora mais calma, mas Ponte da Barca tinha de madrugada uma janela de oportunidade para ser controlado, ou corre o risco de agravamento ao longo do dia deste sábado. Pela 1h00 da manhã, o Comandante Elsio Oliveira da Proteção Civil explicava à RTP, que as condições meteorológicas são a partir de hoje desfavoráveis.