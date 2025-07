Incêndio em Ponte da Barca "é facada no coração" do único parque nacional do país

"O coração do PNPG está a arder, literalmente. Hoje o parque leva uma facada no coração. Os impactos deste incêndio terão efeitos num futuro muito longo", afirmou o vice-presidente da Câmara de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo.

A agência Lusa tentou o contacto com o presidente da Câmara, Augusto Marinho que desligou a chamada telefónica, dizendo "isto está muito complicado".

Segundo o vice-presidente, José Alfredo, pelas 19:35, o fogo encontrava-se "completamente descontrolado nos lugares de Mosteirô e Paradamonte, ambos na freguesia de Britelo, sendo que "as chamas lavram junto a habitações".

"Em Mosteirô conseguiu-se evitar que duas habitações fossem consumidas pelo incêndio. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo, deitando água a partir das varandas das habitações", afirmou à agência Lusa.

José Alfredo que falava durante a deslocação para Lourido, em Entre Ambos-os-Rios, lugar antes de Ermida que também tem o "incêndio perto" da freguesia.