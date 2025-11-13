Incêndio em prédio de cinco andares em Lisboa obriga à evacuação do edifício - Proteção Civil

O incêndio é num prédio da Rua Dom Luís I, paralela à Avenida 24 de Julho, e "não há feridos", indicou a diretora municipal da Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins.

"O fogo terá deflagrado no rés-do-chão e propagou até ao 5.º andar", adiantou a responsável da Proteção Civil de Lisboa, referindo que a origem do incêndio terá estado num quadro elétrico do prédio de utilização mista, comércio e habitação.

A diretora municipal da Proteção Civil disse que "a totalidade do edifício foi evacuada", sem dispor de mais pormenores.

No combate ao incêndio estão cerca de 20 operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique e dos Bombeiros Voluntários Lisbonenses, assim como elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, de acordo com Margarida Castro Martins.