Incêndio em prédio de Lisboa faz 18 feridos, seis em estado grave

Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP

Catorze moradores foram transportados para os hospitais de Santa Maria e São José devido à inalação de fumos.



Dos seis feridos graves, quatro estavam presos num elevador, entre eles uma menina de cinco anos.



Foram socorridos pelos bombeiros para poderem escapar ao fumo e ao calor intenso que se fazia sentir. Algumas das vítimas foram retiradas do edifício com recurso a autoescadas.



O alerta para foi dado poucos minutos depois das 2h00 e, às 4h30, o fogo já estava extinto. Alguns dos moradores tiveram de ser alojados pela proteção civil num hotel das imediações.



Para já, ainda não foram determinadas as causas do incêndio.