Incêndio em prédio de oito pisos no concelho de Alenquer faz um morto

O alerta para o incêndio foi recebido pelas 7h50 e o fogo começou num apartamento do segundo andar do edifício com oito pisos, na União de Freguesias de Carregado e Cadafais, Alenquer, distrito de Lisboa.





No total, 18 pessoas foram retiradas do prédio onde ocorreu o incêndio e 11 delas foram transportadas para o Hospital de Vila Franca de Xira por inalação de fumo.







