Incêndio em prédio em Mira Sintra faz um morto e 12 feridos

Um incêndio num prédio em Mira Sintra esta sexta-feira fez uma vítima mortal e 12 feridos. O alerta foi dado pelas 04h00 e as chamas foram entretanto extintas.





Dos 12 feridos, sete foram assistidos no local e cinco foram transportados para o hospital Amadora-Sintra por inalação de fumos. Entre os feridos estão dois agentes da PSP.

Uma fonte da Proteção Civil avançou à agência Lusa que o incêndio deflagrou no oitavo andar de um prédio em Mira-Sintra, no distrito de Lisboa.



A mesma fonte indicou que o prédio foi evacuado e que 23 pessoas foram retiradas das casas.



O alerta para o incêndio, que ficou confinado ao oitavo andar, foi dado às 03h53, estando às 06h30 no local 32 operacionais dos bombeiros do Cacém, Queluz e Algueirão, Instituto Nacional de Emergência Médica e PSP, com o apoio de 14 meios.



c/ Lusa