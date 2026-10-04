Incêndio em prédio em Rio Tinto deixa 22 pessoas desalojadas e fere bombeiro

O número de desalojados causados pelo incêndio que deflagrou na tarde deste domingo num prédio em Rio Tinto, concelho de Gondomar, subiu para 22, depois de o fogo afetar cinco habitações, disse fonte da autarquia à Lusa.De acordo com um ponto de situação feito pela autarquia à Lusa cerca das 21:00, "o incêndio já se encontra finalizado" e as suas causas "são ainda desconhecidas", tendo afetado um total de cinco habitações na rua da Cavada Nova, em Rio Tinto, Gondomar, distrito do Porto.A autarquia referiu ainda que o incêndio urbano causou 22 desalojados, sendo que "uma família de seis elementos será realojada temporariamente em recursos da Câmara Municipal" e "os restantes 16 moradores encontraram soluções de pernoita junto de familiares".Cerca das 19:45, estavam contabilizados 20 desalojados, dos quais seis tinham encontrado soluções de pernoita e 14 encaminhados para os serviços municipais, segundo o comandante dos bombeiros voluntários da Areosa - Rio Tinto, Marco Martins.Segundo a Câmara de Gondomar, para a operação de combate ao incêndio "foram mobilizados 32 elementos", dos quais 22 dos bombeiros, cinco da PSP, três da Proteção Civil, um dos serviços municipais e um da Junta de Freguesia de Rio Tinto, num total de 14 viaturas.O incêndio causou também ferimentos ligeiros num bombeiro, que foi encaminhado para o Hospital de Santo António, no Porto.Há ainda a registar a morte de um gato.