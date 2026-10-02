Incêndio em prédio no Cais do Sodré dominado

Incêndio em prédio no Cais do Sodré dominado

As chamas deflagraram no número 54 da Rua Nova do Carvalho, junto ao Cais do Sodré.

RTP / Adicionar como fonte informativa

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Está dominado o incêndio que deflagrou esta quinta-feira à tarde num edifício na zona do Cais do Sodré, em Lisboa. O fogo mobilizou meia centena de operacionais e não se registaram feridos.

As chamas terão começado na cobertura de um edifício devoluto e "por precaução" foram evacuados os prédios contíguos, sem registo de danos.

Segundo o comandante das operações, os moradores retirados só poderão voltar às habitações assim que estiverem reunidas todas as condições de segurança.
O alerta para a ocorrência foi dado às 18h07 e, segundo dados disponíveis na página da Proteção Civil, pelas 20h30 estavam mobilizados para o combate às chamas 49 operacionais, apoiados por 16 viaturas.

Além dos operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros e dos Voluntários de Lisboa, estiveram no local elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil e da PSP.

c/ Lusa
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