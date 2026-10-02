Incêndio em prédio no Cais do Sodré dominado

Segundo o comandante das operações, os moradores retirados só poderão voltar às habitações assim que estiverem reunidas todas as condições de segurança.

O alerta para a ocorrência foi dado às 18h07 e, segundo dados disponíveis na página da Proteção Civil, pelas 20h30 estavam mobilizados para o combate às chamas 49 operacionais, apoiados por 16 viaturas.



Além dos operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros e dos Voluntários de Lisboa, estiveram no local elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil e da PSP.



c/ Lusa



Está dominado o incêndio que deflagrou esta quinta-feira à tarde num edifício na zona do Cais do Sodré, em Lisboa. O fogo mobilizou meia centena de operacionais e não se registaram feridos.As chamas terão começado na cobertura de um edifício devoluto e "por precaução" foram evacuados os prédios contíguos, sem registo de danos.