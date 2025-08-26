Incêndio em Quintelas à espera de meios aéreos
Cláudia Viana - RTP
Este incêndio começou perto das 21h00 e seguiu para Sirarelhos, uma aldeia que já esteve rodeada pelas chamas no grande incêndio no distrito de Vila Real - de 2 a 13 de agosto.
O fogo progredia em zona de difícil acesso e, por isso, os bombeiros aguardam pelos meios aéreos para extinguir as chamas que foram controladas durante a noite.
O comandante Orlando Matos, dos bombeiros Cruz Branca, de Vila Real, está preocupado sobretudo com o que o fogo pode fazer nos locais onde os bombeiros não conseguem chegar.