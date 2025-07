Incêndio em Sabrosa 90% dominado

"Tendo em conta a forma positiva como decorreram os trabalhos durante a noite estamos numa situação que, com algum conforto, nos pode permitir dizer que temos cerca de 90% do perímetro deste incêndio dominado, tendo apenas uma frente ativa a apresentar alguma preocupação", disse o comandante sub-regional do Douro, Miguel Fonseca, em declarações aos jornalistas esta manhã.







Miguel Fonseca disse que a principal dificuldade no momento são as acessibilidades aos locais onde o fogo ainda resiste e, por esse motivo, irá chegar um meio aéreo pesado para apoiar no combate ao terreno.

No terreno estão cerca de 233 operacionais apoiados por 77 viaturas.





A Proteção Civil diz que as condições meteorológicas deverão ser mais favoráveis esta quinta-feira e, por isso, esperam ter o fogo dominado ainda durante a manhã. Ainda assim, os bombeiros continuam atentos a possíveis reacendimentos.

O fogo teve início pelas 13h30 de quarta-feira, na zona de Feitais. Desceu depois para Souto Maior, queimando mato e pinhal e, pelas 20h00, tinha sete frentes ativas em quatro zonas diferentes.No entanto, nenhuma habitação esteve em risco. Oito pessoas tinham sido retiradas de casa por precaução na quarta-feira, mas voltaram às suas casas ao início da noite.