Incêndio em Sabrosa dominado durante a madrugada
O incêndio de Sabrosa, Vila Real, foi dominado durante a madrugada. Começou no domingo a meio da tarde, com as chamas a atingirem Sabrosa, pela terceira vez este verão. O fogo foi dado como dominado à meia noite e meia. Junta-se aos fogos de Pedrógão Grande e Arganil, também em resolução desde este domingo.
Mais de 40 concelhos dos distritos da Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Santarém estão hoje em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Apesar do risco e em locais onde se registaram grandes incêndios nos últimos dias, hoje,durante a manhã não houve qualquer fogo significativo ativo no país, de acordo com a Autoridade Nacional e Emergência e proteção Civil.
Apesar disso, mantém-se a vigilância no terreno.
Em Sabrosa, a presidente da autarquia suspeita de "mão criminosa". Mais de 300 operacionais combateram o incêndio.
Doze dias depois, o incêndio de Arganil entrou em fase de resolução.
As populações fazem contas ao que se perdeu no incêndio foi um dos maiores até agora.
O incêndio em Pedrógão Grande também já está em vigilância. 8 anos depois dos grandes incêndios na zona, o fogo voltou a assombrar a população. A população não esquece os fogos de 2017.
Em Pedrógão Grande já se contabilizam os prejuízos.
O estado de prontidão especial nível quatro mantém-se até esta segunda-feira para todo o país. Hoje será avaliado se irá manter-se o nível máximo de prontidão ou se se irá "desagravar em algumas das zonas do país", de acordo com o comandante nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil.
