Incêndio em Sabrosa dominado

O estado de prontidão especial nível quatro mantém-se até esta segunda-feira para todo o país. Hoje será avaliado se irá manter-se o nível máximo de prontidão ou se se irá "desagravar em algumas das zonas do país", de acordo com o comandante nacional.



Apesar disso, mantém-se a vigilância no terreno.



Em Sabrosa, a presidente da autarquia suspeita de "mão criminosa". Mais de 300 operacionais combateram o incêndio.



Doze dias depois, o incêndio de Arganil entrou em fase de resolução. Em Sabrosa, a presidente da autarquia suspeita de "mão criminosa". Mais de 300 operacionais combateram o incêndio.